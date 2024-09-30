  • BIST 9673.58
  • Altın 2920.129
  • Dolar 34.1494
  • Euro 38.1574
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

'Barış İçin Birlikte': Gençlik Liderlik Forumu Barışın İnşasında Eğitimin ve Gençliğin Gücünü Vurguluyor!

» »
Lefkoşa’da gerçekleşen “Barış için Birlikte” AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu için 200’den fazla kişi bir araya geldi.
'Barış İçin Birlikte': Gençlik Liderlik Forumu Barışın İnşasında Eğitimin ve Gençliğin Gücünü Vurguluyor!

Lefkoşa’da gerçekleşen “Barış için Birlikte” AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu, 21 ve 22 Eylül 2024 tarihlerinde 200’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Destek Programı kapsamında finanse edilen etkinlik, uluslararası ve kültürlerarası bir ortamda barışı teşvik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Forumda, Avrupa Birliği Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve UWC-International Yönetici Direktörü Faith Abiodun gibi önemli isimler, eğitimin barış inşasındaki rolünü vurgulayan açılış konuşmaları yaptılar.

Katılımcılar, atölye çalışmalarında mülteci eğitimi ve dil öğrenmenin toplumlar arası köprü kurmadaki önemi gibi konularda tartışmalara katıldılar. Ayrıca, Bosna-Hersek'teki UWC Mostar'ın çatışma sonrası eğitim modeli üzerine bir panel gerçekleştirildi.

united-for-peace---eu-uwc-youth-leadership-forum-2.jpgForum, gençlerin barış inşası süreçlerine dahil edilmesinin önemini yeniden teyit ederken, katılımcıların barış, eğitim ve sosyal uyum konularındaki düşüncelerini paylaştığı Gençlik Konuşmaları ile sona erdi. UWC'den mezun olan Aliki, bu deneyimin kişisel gelişime katkısını vurgulayarak, barış için çalışmanın önemini ifade etti.

Etkinlik, UWC ve Avrupa Birliği'nin barış ve karşılıklı anlayışı teşvik etme konusundaki kararlılığını pekiştirirken, katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu. UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı hakkında daha fazla bilgi için www.cy.uwc.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim değişikliği sel baskınlarını nasıl etkiliyor?22 Eylül 2024 Pazar 20:37
  • Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı22 Eylül 2024 Pazar 20:16
  • Sağlık Bakanlığı: 65 yaş üstü bireyler sağlık merkezlerindeki bilişsel taramaya katılsın21 Eylül 2024 Cumartesi 11:12
  • Fransız kazı ekibi, bir arkeoloğun 200 yıl önce bıraktığı mesajı buldu20 Eylül 2024 Cuma 12:31
  • Aşı ittifakı Gavi, Afrika için 500.000 mpox aşısı satın alıyor19 Eylül 2024 Perşembe 21:07
  • Kanseri atlatan Kate Middleton, görevlerine geri döndü19 Eylül 2024 Perşembe 19:02
  • Near East Hayat ile öğrencilerin sağlığı güvence altına alındı19 Eylül 2024 Perşembe 10:16
  • Yuva arkadaşının hayatını kurtarmak için bacak ampute eden karıncalar18 Eylül 2024 Çarşamba 14:06
  • AB Komisyonu açık alanlarda sigara ve elektronik sigarayı yasaklamayı planlıyor17 Eylül 2024 Salı 14:54
  • İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ahlak polisi kadınları artık 'rahatsız etmeyecek'17 Eylül 2024 Salı 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti