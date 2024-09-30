'Barış İçin Birlikte': Gençlik Liderlik Forumu Barışın İnşasında Eğitimin ve Gençliğin Gücünü Vurguluyor!

Lefkoşa’da gerçekleşen “Barış için Birlikte” AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu için 200’den fazla kişi bir araya geldi.

Lefkoşa’da gerçekleşen “Barış için Birlikte” AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu, 21 ve 22 Eylül 2024 tarihlerinde 200’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Destek Programı kapsamında finanse edilen etkinlik, uluslararası ve kültürlerarası bir ortamda barışı teşvik etmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendi.

Forumda, Avrupa Birliği Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve UWC-International Yönetici Direktörü Faith Abiodun gibi önemli isimler, eğitimin barış inşasındaki rolünü vurgulayan açılış konuşmaları yaptılar.

Katılımcılar, atölye çalışmalarında mülteci eğitimi ve dil öğrenmenin toplumlar arası köprü kurmadaki önemi gibi konularda tartışmalara katıldılar. Ayrıca, Bosna-Hersek'teki UWC Mostar'ın çatışma sonrası eğitim modeli üzerine bir panel gerçekleştirildi.

Forum, gençlerin barış inşası süreçlerine dahil edilmesinin önemini yeniden teyit ederken, katılımcıların barış, eğitim ve sosyal uyum konularındaki düşüncelerini paylaştığı Gençlik Konuşmaları ile sona erdi. UWC'den mezun olan Aliki, bu deneyimin kişisel gelişime katkısını vurgulayarak, barış için çalışmanın önemini ifade etti.

Etkinlik, UWC ve Avrupa Birliği'nin barış ve karşılıklı anlayışı teşvik etme konusundaki kararlılığını pekiştirirken, katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu. UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı hakkında daha fazla bilgi için www.cy.uwc.org adresini ziyaret edebilirsiniz.