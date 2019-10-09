Barış Pınarı Harekâtı başladı: Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'da hedefler havadan ve karadan vuruluyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekatla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır" dedi.

Sınır bölgesinden yayın yapan CNN Türk kanalı, Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'ı (Serekaniye) bombalamasını canlı olarak yayınladı. Anadolu Ajansı, Tel Abyad'ın da obüslerle vurulduğunu aktardı.

Erdoğan, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi ve ekledi:

"Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Milli Savunma Bakanlığı ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri'nin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye'yin Suriye'deki Barış Pınarı harekatı konusunda, Ankara'ya itidal ve harekatı durdurma çağrısı yaptı.

AB Parlamentosu'nda konuşan Juncker "Türkiye'nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyor. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB'den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin." dedi.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, harekat öncesinde ABD ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyondan ülkenin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan etmelerini talep etmişti.

SDG'nin etkin olduğu bölge yönetimi, sivilleri sınır bölgesine çağırmıştı. Yönetimin yaptığı çağrıda, "Kuzey ve doğu Suriye'de üç günlük genel seferberlik ilan ediyor, görevlerini yerine getirmek üzere halkı Türkiye sınırına doğru harekete geçmeye çağırıyoruz" denilmişti.

Rus devletine bağlı haber ajansı RIA Novosti, parlamentonun üst kademesinin dışişleri komitesinin ilk başkan yardımcısı olan Vladimir Dzhabarov'un açıklamalarına yer verdi. Haber ajansına göre Dzhabarov, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını söyledi. Dzhabarov, Rusya'nın Suriye'de başka nedenlerle bulunduğunu aktardı.

Reuters'ın haberine göre Fransa AB Bakanı Amelie de Montchalin, Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağıracağını söyledi.

Montchalin "Fransa, Almanya ve İngiltere, Türkiye'yi çok güçlü bir şekilde kınadığı net olan bir orta açıklama hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu'ndaki etkili Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham, "Türkiye'nin kuzey Suriye'ye girmesi bir felaket. Trump yönetiminin utanmadan terk ettiği Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu hamle IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasını kesinleştirdi" dedi ve ekledi:

"Kongre'de Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için girişimlere liderlik edeceğiz. İşlemiş olan güvenli bölge konseptine geri dönmek için hâlâ zaman varken Başkan Trump'ı bu yoldan dönmeye davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, harekatın başlamasının ardından Ceylanpınar'a iki havan mermisi düştüğünü, yaralanan olmadığını aktardı.

Şanlıurfa Valiliği, Türkiye - Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Akçakale'de okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra gündeme gelmişti.

Telefon görüşmesinin ardından ABD ordusu, operasyonun gerçekleşeceği sınır bölgesindeki askerleri sınırdan geriye çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak ve Suriyeli sığınmacıların bölgeye geri dönmesi için olanak sağlamak istediğini söylüyordu.

Erdoğan, konuyu geçen ay BM Genel Kurulu'nda da gündeme getirmiş, güvenli bölge kurulması halinde 3 milyona kadar Suriyelinin ülkesine dönebileceğini belirtmişti.

Bu hafta ABD askerlerinin sınır bölgesinden çekilmesinin ardından ABD Başkanı Trump, "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce yaptım!" demişti.

Trump ayrıca Türkiye'nin bölgedeki kamplarda tutulan IŞİD savaşçılarından da sorumlu olacağını söylemişti.

ABD Başkanı, Suriye'de ABD askerinin çekildiği bölgenin "çok küçük bir bölge" olduğunu ve sadece 50 askerin çekileceğini açıklamıştı:

"Bu küçük birimin, 50 kişinin zarar görmesini, ölmesini, insanlarımıza kötü bir şey olmasını istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizim insanlarımıza zarar vermemesini söyledim, eğer bizim halkımızdan birine zarar gelirse, başı büyük derde girer."

Operasyonun başlamasının ardından Twitter'dan bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ise yaptığı açıklamada Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak operasyon hakkında bilgi verdiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan #BarışPınarıHarekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için… Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.