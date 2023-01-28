Başkanlık seçimleri... Son haftaya girildi

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin haberler ve hazırlıklar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, başkanlık seçimlerinde son haftaya girildiğine dikkati çekerek adaylar için bu son haftanın zorlu geçeceğini belirtti.

Seçimlerde son düzlüğe girilirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, DİSİ Başkanı ve başka adayı Averof Neofitu’nun mitinglerinde yer almaya başladığını yazan gazete bunun; DİSİ’li seçmene direk etki etmek şeklinde yorumlandığını belirtti

Güçlü adaylardan biri olan Nikos Hristodulidis’in “ büyük bir evet” için çaba gösterdiğini belirten gazete Hristodulidis’in kampanya faaliyetlerinden de söz etti.

Habere göre AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis ise seçim kampanyası çerçevesinde, ilgili makamlara “yolsuzlukla” ilgili olarak yeni bir mektup gönderdi.

-Seçimler için her şey hazır

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantiu’nun, seçimlerde görev yapacak olan kişilere verilen eğitim semineri çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Konstantiu, tüm birimlerin, başkanlık seçimlerinin yapılmasına dair devletin kendilerine verdiği misyona, başarılı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Seçimlerin sağlık protokolleri çerçevesinde yapılacağına da dikkati çeken Konstantiu, Covid-19 hastası olan çalışan olan personelin, adayların temsilcilerinin ve de seçmenlerin maske takmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İzole altında olan hastaların ise o gün özel izinle, tek başlarına gidip oy kullanabileceğini de ifade eden Konstantinu, oy kullanma saatlerinin 07:00-12:00 ile 13:00-18:00 saatleri arasında olacağını duyurdu.



Konstantiu, seçim merkezleri başkanlarının sorumluğundan da söz ederek, bu kişilerin sandıkları teslim aldıkları zaman, teslim edene dek sandıklarla ilgili sorumluluğu taşıdığını belirtti.

Bununla ilgili emsal örnek veren Konstantiu, Kuzey’e geçmek isteyen bir kişinin, arabasındaki sandıkla geçmeye çalıştığını ancak sınır kapısında yapılan kontrolde bunun tespit edildiğini söyledi.

-ELAM Başpiskopos ile görüştü

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise ELAM Başkanı ve başkan adayı Hristos Hristu’nun dün Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Hristu’nun kurmaylığı tarafından yapılan açıklamada görüşmede ELAM Başkanı Hristu’nun, Başpiskopos Yeorgios’a görevinde başarılar dilediği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Kıbrıs sorunu ile mülteci sorununun da ele alındığı ifade edildi.

-Adaylar savunma konusunda hem fikir

Politis gazetesi “Ülke Savunması Onları Birleştirdi” başlıklı haberinde üç başkan adayı, Nikos Hristodulidis, Averof Neofitu ve Andreas Mavroyannis’in, savunma konusunda gazeteye(Politis gazetesine) özel açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Gazete üç adayın da, çağdaş ve akıllı silah sistemleriyle donatılmış etkili, rekabet edilmeye değer bir ordu yaratılması gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu belirtti.

Habere göre üç aday ayrıca savunma donanımı için sınırlandırılan ödeneğin artırılmasından da söz etti.

Gazete üç adayın savunmayla ilgili görüşlerine geniş bir şekilde yer verdi.