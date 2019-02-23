Basketbol sahasında patlayan ayakkabı, Nike’a 1.5 milyar dolar kaybettirdi

ABD basketbolunun yeni gözdesi olarak nitelendirilen Zion Williamson’ın ayakkabısının maç esnasında patlamasının ardından sektör devi Nike’ın hisse değerinde 1.46 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti.

Duke Üniversitesi’nin 18 yaşındaki oyuncusu, salı günü Kuzey Carolina Üniversitesi’ne karşı oynanan karşılaşmada sahaya çıkmasından saniyeler sonra, sol ayakkabısının tabanının ayrılması sonucu yere kapaklanmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da seyirciler arasında olduğu maç yaşananların ardından Duke Üniversitesi takımının koçu Mike Krzyzewski, gazetecilere yıldız oyuncunun dizinin burkulduğunu ve belirsiz bir süre sahadan uzak kalacağını söyledi.

Nike hisseleri, yaşananların ardından perşembe günkü satışlarda yüzde 1’den fazla değer kaybetti, bu da sektör devi için 1.46 milyar dolarlık bir değer kaybına tekabül ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, konuyla ilgili kaygı duyulduğu ve Zion’un hızlı bir şekilde iyileşmesinin dilendiği belirtilirken; “Ürünlerimizin kalitesi ve performansı en büyük önceliğimizdir. Bu, tekil bir olay olsa da neler yaşandığını öğrenmek için çalışıyoruz” dendi.

‘Geleceğin LeBron James’i’ olarak da adlandırılan Williamson, yaralandığında Nike PG 2.5 model basketbol ayakkabısını giyiyordu. Bu ayakkabıya Nike’ın internet sitesinden 95-105 dolara ulaşmak mümkün.