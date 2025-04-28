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Basketbol'da 2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 

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Basketbol'da 2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 
Basketbol'da 2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 

2.Lig 6 takımla 22 Mayıs’ta 

Basketbolda 21.Lig 6 takımla oynanacak.
Basketbol Federasyonu, lokalinde yapılan toplantıda federasyon başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile federasyon yöneticileri yanında ligde yer alacak ekiplerin temsilcileri katıldı.

6 takım 
22 Mayıs’ta başlaması planlanan lige Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Gelişim, Canbulat, Karaoğlanoğlu, Base Gelişim ve İskele Gelişim takımları katılacak.
Öte yandan lig statüsünün de konuşulduğu ligde yabancı sayısı 2 + 2 olarak federasyon tarafından belirlendi. 

Şampiyon, 1.Lig’e
Yapılan toplantıda 2.Lig şampiyonu olacak ekibin 1.Lig’e çıkacağı belirlendi.
Yeni sezonda 1.Lig’in 8 takım olacağı ve bu yıl ligden düşmenin de olmayacağı açıklandı.

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