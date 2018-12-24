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Başsavcılık'tan Gezen ve Akpınar açıklaması

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Metin Akpınar'ın ardından usta sanatçı Müjdat Gezen de gözaltına alındı. Mahkeme, Akpınar ve Gezen'i adli kontrol talebiyle serbest bıraktı.
Başsavcılık'tan Gezen ve Akpınar açıklaması

Metin Akpınar'ın ardından usta sanatçı Müjdat Gezen de gözaltına alındı. Mahkeme, Akpınar ve Gezen'i adli kontrol talebiyle serbest bıraktı.

Açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ile Müjdat Gezen, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sanatçıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Akpınar ve Gezen’e yurtdışı çıkış yasağı konuldu.  

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na davet edildiğini bildirmişti.

Polis ekipleri, savcılığın ifade vermeye çağırması üzerine sabah saatlerinde Müjdat Gezen (75) ve Metin Akpınar’ın (77) Kadıköy’deki evlerine gitti.

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.

Akpınar, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

Metin Akpınar, “Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz” dedi.

MÜJDAT GEZEN’İN İLK SÖZLERİ

Gezen ise, kendi aracıyla avukatı ve eşiyle İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Polis ekipleri de Gezen’e eşlik etti.

Müjdat Gezen, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti. Gezen adliyeye girişinde, “Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız” diye konuştu.

SÖZLERİMİZ ÇARPITILDI

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, savcılıktaki ifadelerinde “Sözlerimiz çarpıtıldı” dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar’ın savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Akpınar ve Gezen, buradaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

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