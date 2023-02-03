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Bazı Kıbrıslı Rumlardan KKTC'ye dönme talebi

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Bazı Kıbrıslı Rumların, daha önce alınan KKTC’ye dönmek isteyen Rumlara ve Maronitlere teşvik ve ödenek verilmesi şeklindeki kararın ardından, KKTC’ye yeniden dönme talebinde bulunduğu belirtildi.
Bazı Kıbrıslı Rumlardan KKTC'ye dönme talebi

Fileleftheros gazetesi, KKTC’ye yeniden dönmek isteyen kişilere yönelik planın yürütücüsü olan Sosyal Yardım Müsteşarlığı’ndan alınan bilgilere dayanarak, 16 Kıbrıslı Rum’un KKTC’ye yeniden dönme niyetinde olduğunu yazdı.

Bu kişilerden 15’nin Koruçam, 1 kişinin ise “Ay.Triada” (Sipahi) bölgelerine yerleşmek istediğini yazan gazete bu kişilerin, teşvik ve ödenek alabilmesi amacıyla  KKTC’de daimi ikamet ettiklerini göstermek için de 6 ayın geçmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete daha önce Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan KKTC’ye dönmek isteyen Rumlara ve Maronitlere teşvik ve ödenek verme planının ayrıntılarına yeniden yer verdi.

Gazete yeniden yerleşenlerin kişi başı aylık 371,60 Euro, 14 yaşını doldurmayan kişilerin 111 Euro, 14 yaşını dolduranların 185 Euro ödenek almasının öngörüldüğünü de yazdı.

Habere göre 75 yaş üstü kişiler ise aylık bakım ücreti olarak 240 Euro alacak.

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