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Bebeğe isim koyma tartışmasında 6. kattan atladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

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Bebeğe isim koyma tartışmasında 6. kattan atladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6. kattan atladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladığı iddia edildi.  Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.D.'nin ablası doğum yaptı. Evde, bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. ise ismin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. B.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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