Belediye Emekçileri Sendikası münhal duyurusu

SENDİKAMIZDA SEKRETER/ASİSTAN OLARAK GÖREVLENDİRMEK ÜZERE
PERSONEL ARANMAKTADIR.
İlgilenen adaylar en geç 10/10/2018 mesai bitimi tarihine kadar fotoğraflı özgeçmişleri ve ikametgah belgeleri ile birlikte kapalı zarfta Kızılay, No:25, Lefkoşa adresindeki sendikamıza ulaştırmaları gerekmektedir.
Aranan şartlar/koşullar;
- KKTC Vatandaşı olmak,
- 35 yaşını aşmamış olmak;
- En az lise mezunu olmak (büro yönetimi, arşivcilik, ….vb bölümlerden yüksek okul mezunu olmak avantaj sayılacaktır.
- Microsoft Office uygulamalarında deneyimli olmak;
- İyi derecede İngilizce lisanına vakıf olmak
- D sınıfı KKTC sürüş ehliyetine sahip olmak,
- Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak ve/veya muaf ise teyit edici belge sunulması zorunludur.
İrtibat Numarası: 227 42 89 – 228 97 64 (08:00-16:15 saatleri arasında ulaşılabilir)
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