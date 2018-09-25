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Belediye Emekçileri Sendikası münhal duyurusu

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Belediye Emekçileri Sendikası münhal duyurusu
Belediye Emekçileri Sendikası münhal duyurusu

SENDİKAMIZDA SEKRETER/ASİSTAN OLARAK GÖREVLENDİRMEK ÜZERE

PERSONEL ARANMAKTADIR.

 

İlgilenen adaylar en geç 10/10/2018 mesai bitimi tarihine kadar fotoğraflı özgeçmişleri ve ikametgah belgeleri ile birlikte kapalı zarfta Kızılay, No:25, Lefkoşa adresindeki sendikamıza ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Aranan şartlar/koşullar;

  1. KKTC Vatandaşı olmak,
  2. 35 yaşını aşmamış olmak;
  3. En az lise mezunu olmak (büro yönetimi, arşivcilik, ….vb bölümlerden yüksek okul mezunu olmak avantaj sayılacaktır.
  4. Microsoft Office uygulamalarında deneyimli olmak;
  5. İyi derecede İngilizce lisanına vakıf olmak
  6. D sınıfı KKTC sürüş ehliyetine sahip olmak,
  7. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olmak ve/veya muaf ise teyit edici belge sunulması zorunludur.

 

İrtibat Numarası: 227 42 89 – 228 97 64 (08:00-16:15 saatleri arasında ulaşılabilir)

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