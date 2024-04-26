Ruşen Karakaya: Katiller öyle bir ceza almalı ki bir daha kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin!

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde az sonra görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde Şampiyon Meleklerin aileleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Katiller öyle bir ceza almalı ki bir daha kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde az sonra görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde Şampiyon Meleklerin aileleri, Adıyaman Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yaptı.

Tüm aileler adına ortak basın açıklaması yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Ortak davamız İsias’ta yeni bir sürece giriyoruz. Dava sürecinde 2. duruşma için yeniden buradayız. Son adalet yürüyüşümüz ile birlikte buraya çok daha güçlü geldik. Kıbrıs ve dünyanın 4 bir yanından tüm yürekler bizimle biliyoruz" dedi.

Karakaya, "Kalbimizi gömdüğümüz bu topraklarda çok daha güçlü olmak zorundayız. 445 gündür en değerlilerimiz yanımızda değil her gün her dakika meleklere adalet sözümüzü anımsıyoruz, mezar taşı seviyoruz. Bu dava adaletle sonuçlanana kadar hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Katiller cezasını çekene kadar vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Karakaya'nın tam açıklaması şöyle:

"Geçenlerde adalet isteğimizi daha güçlü hale getiren kararlar alındı.

Bu davada hukukun üstünlüğü kadar bilime de güveniyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nden tek beklentimiz İsias katillerinin her canın bedelini ödemesidir.

Bunu yalnızca kendi çocuklarımız için değil bir deprem ülkesinde anneler babalar yas tutmasın diye de istiyoruz.

Öyle bir ceza olmalı ki kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin.

Tarafımızdan alınan bilimsel raporlarda binanın tüm usulsüzlükleri ortadadır. 17 saniyede yıkıldı ucube yapı.

Bütün kusurlar nettir suçlar sabit ve suçlular bellidir.

Heyet bu kararlara göre hareket etmek zorundadır.

Bu usulsüz yapıda çocuklarımız, arkadaşlarımız, rehberlerimiz bizden koparıldı.

Hepsini sevgi ve özlemle her nefeste anıyoruz.

Katillerin hep peşinde olacağız. Bu yapının sorumluları olası kastla öldürmeden itham edilmelidir.

Tutuklulukların devamı, kamu görevlilerinin de yargılanması başlaması ve yeni bir bilimsel rapor talebiyle buradayız.

Binlerce kilometre uzaktan gelen ve bize güç veren herkese teşekkür ederiz. Bizim meleklere verilmiş sözümüz var ve tutacağız.”