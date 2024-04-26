  • BIST 9774.19
  • Altın 2435.681
  • Dolar 32.5203
  • Euro 34.8906
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Ruşen Karakaya: Katiller öyle bir ceza almalı ki bir daha kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin!

» »
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde az sonra görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde Şampiyon Meleklerin aileleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Katiller öyle bir ceza almalı ki bir daha kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin.
Ruşen Karakaya: Katiller öyle bir ceza almalı ki bir daha kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin!

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde az sonra görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde Şampiyon Meleklerin aileleri, Adıyaman Adalet Sarayı'nda basın açıklaması yaptı.

Tüm aileler adına ortak basın açıklaması yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Ortak davamız İsias’ta yeni bir sürece giriyoruz. Dava sürecinde 2. duruşma için yeniden buradayız. Son adalet yürüyüşümüz ile birlikte buraya çok daha güçlü geldik. Kıbrıs ve dünyanın 4 bir yanından tüm yürekler bizimle biliyoruz" dedi.

Karakaya, "Kalbimizi gömdüğümüz bu topraklarda çok daha güçlü olmak zorundayız. 445 gündür en değerlilerimiz yanımızda değil her gün her dakika meleklere adalet sözümüzü anımsıyoruz, mezar taşı seviyoruz. Bu dava adaletle sonuçlanana kadar hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Katiller cezasını çekene kadar vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Karakaya'nın tam açıklaması şöyle:

"Geçenlerde adalet isteğimizi daha güçlü hale getiren kararlar alındı.

Bu davada hukukun üstünlüğü kadar bilime de güveniyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nden tek beklentimiz İsias katillerinin her canın bedelini ödemesidir.

Bunu yalnızca kendi çocuklarımız için değil bir deprem ülkesinde anneler babalar yas tutmasın diye de istiyoruz.

Öyle bir ceza olmalı ki kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin.

Tarafımızdan alınan bilimsel raporlarda binanın tüm usulsüzlükleri ortadadır. 17 saniyede yıkıldı ucube yapı.

Bütün kusurlar nettir suçlar sabit ve suçlular bellidir.

Heyet bu kararlara göre hareket etmek zorundadır.

Bu usulsüz yapıda çocuklarımız, arkadaşlarımız, rehberlerimiz bizden koparıldı.

Hepsini sevgi ve özlemle her nefeste anıyoruz.

Katillerin hep peşinde olacağız. Bu yapının sorumluları olası kastla öldürmeden itham edilmelidir.

Tutuklulukların devamı, kamu görevlilerinin de yargılanması başlaması ve yeni bir bilimsel rapor talebiyle buradayız.

Binlerce kilometre uzaktan gelen ve bize güç veren herkese teşekkür ederiz. Bizim meleklere verilmiş sözümüz var ve tutacağız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak26 Nisan 2024 Cuma 09:10
  • Döviz güne nasıl başladı?26 Nisan 2024 Cuma 09:08
  • Tatar, Adıyaman’a telefonferans ile bağlandı: Bütün süreci yakından takip ediyorum25 Nisan 2024 Perşembe 16:43
  • Beklenen ödeme yapıldı...25 Nisan 2024 Perşembe 16:26
  • Arıklı ve Zaroğlu yol incelemesi yaptı!25 Nisan 2024 Perşembe 16:21
  • Tozlu hava devam edecek... Sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerinde25 Nisan 2024 Perşembe 16:11
  • Kıskançlık yüzünden eşini darp etti25 Nisan 2024 Perşembe 16:11
  • Gönyeli'de kavga: 2 yaralı, 2 tutuklu, 1 kaçak...25 Nisan 2024 Perşembe 16:10
  • Akansoy: CTP’nin federasyon için mücadelesi kararlılıkla devam edecek25 Nisan 2024 Perşembe 15:55
  • Tatar: Gün gelecek su, petrolden daha değerli olacak25 Nisan 2024 Perşembe 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti