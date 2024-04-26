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İsias Davası'nda ikinci duruşma: Ahmet Bozkurt suçlamaları reddetti

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden İsias Davası'nın ikinci duruşması başladı. İlk olarak İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt, telekonferans yoluyla sorgulandı.
İsias Davası'nda ikinci duruşma: Ahmet Bozkurt suçlamaları reddetti

Ahmet Bozkurt, kendisine yöneltilen suçlamaları ve yapılan eksik tespitleri reddettiğini belirterek, inşaatının kalitesi ve kullanılan malzemelerle ilgili yapılan yanlış hesaplamaları kabul etmediğini ifade etti. Bozkurt, Mühendislerinin ve proje uzmanlarının işlerini doğru yaptıklarını, herhangi bir eksiklerinin olmadığını vurguladı.

Mahkeme sürecinde, yargıç raporlarına göre sanık Ahmet Bozkurt ve İsias Otel'in kusurlu olduğu belirtildi. Buna karşılık Bozkurt, suçlamaları kabul etmediğini ve işini doğru şekilde yaptığını, kullanılan malzemelerin seçiminde özen gösterdiğini ve gerekli her türlü malzemeyi fazlasıyla kullandığını savundu. Ahmet Bozkurt, 1993 yılında yüksek hassasiyetle malzeme seçtiğini ve büyük masraflar yaparak kaliteli demir aldığını dile getirdi.

 

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