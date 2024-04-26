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İthal 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

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Tarım Dairesi tarafından haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi tarafından haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ithal ürünlerden alınan 22 numunenin 20’si temiz, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

REE Cahide Kılıç’a ait Elma Stk. ve Çeri Domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8’i de temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen numuneye rastlanmadı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, “19-25 Nisan 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiştir” denildi.

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