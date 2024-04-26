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Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 525 Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı

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Trafik Denetimlerinde 525 Sürücüye İşlem: 20 Araç Trafikten Men Edildi
Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 525 Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı

Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 525 Sürücüye İşlem Yapıldı

25 Nisan 2024 tarihinde ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun trafik denetimleri sonuçları açıklandı. Toplam 2,610 araç sürücüsü kontrol edilirken, denetimlerde çeşitli trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Denetimler sonucunda 167 sürücü yasal hız sınırını aşarken, 5 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanırken yakalandı. Ayrıca, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz olduğu için, 1 sürücü trafik ışıklarına riayet etmediği için, 4 sürücü sigortasız araç kullanımı nedeniyle, 228 sürücü cep telefonu kullanırken, 9 sürücü emniyet kemeri takmazken, 19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanırken ve 91 sürücü de diğer trafik suçlarından dolayı rapor edilerek yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında çeşitli suçlardan dolayı 20 araç ise trafikten men edildi. Bu kapsamlı denetimler, trafik kurallarına uyumun sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla düzenlenmiştir. Polis ekipleri, benzer denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini ve trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı sıkı tedbirlerin alınacağını belirtti.

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