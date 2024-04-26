KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Eden 2 Kişi Tutuklandı

25 Nisan 2024 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde polis tarafından gerçekleştirilen yoğun denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet eden toplam 2 kişi tespit edildi. Bu kişilerin yasadışı şekilde ülkede bulunduğunun belirlenmesi üzerine, polis ekipleri tarafından tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.