  • BIST 9887.6
  • Altın 2435.681
  • Dolar 32.5203
  • Euro 34.8906
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAABD kampüslerindeki Gazze eylemleri yayılıyor: Bir üniversite mezuniyet törenini iptal etti

Bir günde 3 yangın... İtfaiye ekipleri anında müdahale etti...

» »
Dün ülke genelinde 3 ayrı yangın olayı meydana geldi.
Bir günde 3 yangın... İtfaiye ekipleri anında müdahale etti...

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

25.04.2024 tarihinde saat 04:50 sıralarında, Taşpınar’da, elektrik trafosunun aşırı yüklenmesi neticesinde meydana gelen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu  Abdullah AKTOPRAK’a ait arazi içerisinde arazi içerisinde bulunan 7 adet selvi ağacı, 101 adet narenciye ağacı, damlama sulama lastikleri ve yaklaşık 3 dönümlük arazi  içerisindeki kuru otlar yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devem etmektedir.

Otobüste yangın çıktı!

 

25.04.2024 tarihinde, saat 20:45 sıralarına, Hamitköy’de  seyir halinde bulunan Ahmet ŞİMŞEK yönetimindeki TPF 494 plakalı otobüsün motor kısmında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın gelmiştir. Yangın otobüs şoförü tarafından yangın söndürücü tüpü ile müdahale edilmek suretiyle söndürülmüştür. Yangın sonuç araçta maddi hasar meydana gelmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

Elektrik telleri çarptı, yangın çıktı!

 25.04.2024 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Gazimağusa'da Çiğdem Sokak üzerinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirlerine çarpması oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bir şahsa ait ikametgahın arka kısmında 150 adet eski araç lastiği, ahşaptan yapılmış kümes, 2 adet ahşap kalas yarak zarar görürken, kümes içerisinde bulunan bir adet horoz ise yanarak telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ünal Üstel: Hukukçularımızın talep edeceği yeni bir raporla adalet ışığı bekleyeceğiz26 Nisan 2024 Cuma 10:46
  • Ruşen Karakaya: Katiller öyle bir ceza almalı ki bir daha kimse yapı güvenliğini ihmal edemesin!26 Nisan 2024 Cuma 10:38
  • Serdaroğlu'ndan, Sadık Gardiyanoğluna: O masa mayıs ayında mutlaka toplanacak!26 Nisan 2024 Cuma 10:32
  • Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu: TÜK grevinde uzlaşı sağlandı26 Nisan 2024 Cuma 10:24
  • İsias Otel davasının 2’nci duruşması başladı26 Nisan 2024 Cuma 10:18
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak26 Nisan 2024 Cuma 09:10
  • Döviz güne nasıl başladı?26 Nisan 2024 Cuma 09:08
  • Tatar, Adıyaman’a telefonferans ile bağlandı: Bütün süreci yakından takip ediyorum25 Nisan 2024 Perşembe 16:43
  • Beklenen ödeme yapıldı...25 Nisan 2024 Perşembe 16:26
  • Arıklı ve Zaroğlu yol incelemesi yaptı!25 Nisan 2024 Perşembe 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti