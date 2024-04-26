Bir günde 3 yangın... İtfaiye ekipleri anında müdahale etti...

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

25.04.2024 tarihinde saat 04:50 sıralarında, Taşpınar’da, elektrik trafosunun aşırı yüklenmesi neticesinde meydana gelen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Abdullah AKTOPRAK’a ait arazi içerisinde arazi içerisinde bulunan 7 adet selvi ağacı, 101 adet narenciye ağacı, damlama sulama lastikleri ve yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devem etmektedir.

Otobüste yangın çıktı!

25.04.2024 tarihinde, saat 20:45 sıralarına, Hamitköy’de seyir halinde bulunan Ahmet ŞİMŞEK yönetimindeki TPF 494 plakalı otobüsün motor kısmında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın gelmiştir. Yangın otobüs şoförü tarafından yangın söndürücü tüpü ile müdahale edilmek suretiyle söndürülmüştür. Yangın sonuç araçta maddi hasar meydana gelmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

Elektrik telleri çarptı, yangın çıktı!

25.04.2024 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Gazimağusa'da Çiğdem Sokak üzerinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirlerine çarpması oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bir şahsa ait ikametgahın arka kısmında 150 adet eski araç lastiği, ahşaptan yapılmış kümes, 2 adet ahşap kalas yarak zarar görürken, kümes içerisinde bulunan bir adet horoz ise yanarak telef olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.