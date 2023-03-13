Belediye Personeli KHYD’nin Etkinliğine Katkı Koydu

Güzelyurt Belediyesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı.
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı (Mavi Ay) kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği –TULİPS olarak Yakın Doğu Hastahanesi işbirliğinde, bu yıl tüm belediyelerde 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA Testi yapacak.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve personeli Derneğin programı kapsamında bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliğe katkı koydu.
Etkinlik kapsamında 45 yaş üzeri erkek personele ücretsiz PSA testi yapıldı.
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