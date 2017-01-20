“Ben, Uzakdoğu sporlarına kayıt oldum"

Hükümetin MHP’nin desteğiyle gündeme taşıdığı anayasa değişikliği paketi, siyasetteki gerilimi bir kez daha şiddet noktasına taşıdı. Genel Kurul'daki görüşmelerin ikinci gününde dört madde daha kabul edildi.

Anayasa değişiklik paketinin meclisteki görüşmeleri sırasında erkeklerden sonra kadın vekiller arasında da büyük kavga çıktı. Anayasa değişiklik teklifi için mecliste ikinci tur oylama yapılacakken, ilginç bir eylem yaşandı. Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeleyince teklif üzerindeki görüşmeler durdu. AKP’li kadın vekiller kürsüye müdahale edip, mikrofonu sökerek eyleme son verdiklerinde mecliste neredeyse kavgaya karışan kalmamıştı.

Nazlıaka kürsüden MHP’li vekillere “anayasa değişikliğine hayır deyin" çağrısı yaparak, "Atatürk'ün meclisine kilit vuruluyor, ben de kendimi buraya kilitliyorum” sözleriyle eylemini başlattı. Görüşmelere verilen ara sonunda AKP’li kadın vekiller Nazlıaka’ya doğru atağa geçtiler ve mikrofonu sökmeye başladılar. AKP’li İlknur İnceöz elindeki tornavida ile Nazlıaka’nın kelepçesini çıkarmaya çalıştı. Bu arada Nazlıaka’nın çığlıkları tüm meclis genel kurul salonunu sardı. Bu kargaşada AKP ve HDP’li kadın vekillerin de birbirlerine girdikleri görüldü.

SAÇ SAÇA KAVGA

AKP’li Gökçen Özdoğan Enç, HDP’li vekillere tekme atarken Leyla Birlik ve Burcu Çelik ile saç saça kavgaya girişti. Bu sırada CHP’li Şafak Pavey’in sırtüstü yere düştüğü gözlendi. Kol protezi çıkan Pavey, arkadaşlarınca ayağa kaldırılırken, bu kargaşada göğsünden darbe yiyen HDP’li Başkanvekili Pervin Buldan rahatsızlandı.

Bu kargaşanın ortasında CHP saflarına götürülen Aylin Nazlıaka’yı CHP’li vekiller sakinleştirmeye çalıştı. Nazlıaka, MHP’li seçmene mesaj vermek için bu eylemi yaptığını savunurken, “Acı olan, bana müdahale edenlerin AKP’li kadınların olması” sözleriyle üzgünlüğünü dile getirdi. Daha sonra; AKP’li Gökçen Özdoğan Enç’in de aldığı darbelerden dolayı hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Boynundan ve belinden darbe alan Enç, oyunu kullanmak için tekrar meclise geldi. Enç’in boyunluk takması ve tekerlekli sandalyeyle meclise gelmesi vekiller arasında “Numara yapıyor” tartışmalarını da yarattı.

CHP’li Şafak Pavey de, kavgadan sonra konuşurken AKP’li vekillerin “gözleri dönmüşçesine saldırdığını” anlattı.

“UZAKDOĞU SPORU”

CHP’li Elif Doğan Türkmen, mecliste şiddetin en üst düzeyde olduğuna dikkat çekmek için AKP’li vekillerin saldırılarından korunmak için Uzakdoğu sporlarıyla ilgilenmelerinin şart olduğunu anlattı. Türkmen, “Ben, Uzakdoğu sporlarına kayıt oldum. Şiddetten korunmak için önlem aldım” dedi. Olaylar duruldukan sonra genel kurula yeniden gelen HDP’li vekiller, yaşananlara sert tepki gösterdiler. HDP’li Burcu Çelik Özkan elindeki bir tutam saçı Adalet Bakanı’na göstererek “Bunu milletvekiliniz yaptı” çıkışında bulundu. HDP’li Filiz Kerestecioğlu da, Pervin Buldan’ın göğsüne tekme atılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı. Kerestecioğlu, HDP’li kadın vekillerle düzenlediği basın toplantısında da mecliste şiddet yaşanmaması için konuyu gündemden düşürmeyeceklerini anlattı. Meclis genel kurulundaki görüşmeler bir saatlik aranın ardından yeniden başladığında HDP ve CHP’li vekiller, AKP’li vekil Enç’in ceza almasında ısrarcı oldular. AKP’li vekiller bu ısrara karşı çıkınca yeni bir tartışma başladı. AKP’li vekiller CHP sıralarına doğru hareketlendiler. Sonrasında genel kurula yine ara verildi.

4 MADDE KABUL EDİLDİ

Genel kuruldaki ikinci tur görüşmelerin ikinci gününde 4 madde daha kabul edildi. İlk gün görüşmelerde 7 madde kabul edilmişti. Görüşmelerin üçüncü gününde neler yaşanacağı merak edilirken, kabul edilen düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisini sürdürebileceği ve meclis ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılacağına ilişkin düzenlemeler dikkat çekiyor.