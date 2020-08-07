Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 154’e yükseldiğini açıkladı.

3 gün önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma yol açan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan, yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı’ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldiğini söyledi.

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Bakan Hasan, 5 bin yaralı kişinin yüzde 20'sinin hastaneye kaldırılması gerektiğini ve yaralılardan sadece 120 kişinin durumunun kritik olduğunu da ekledi.

ABD’den 17 milyon dolarlık yardım

Öte yandan, ABD Lübnan Büyükelçiliği, başlangıç olarak Lübnan'a 17 milyon dolar üzerinde yardımda bulunma sözü verdi.

Yapılacak yardımın Lübnan Kızılhaçı'na verilecek gıda yardımı, tıbbi ve mali desteği içerdiği belirtilen açıklamada, yakında ek yardım ve desteklerle ilgili de duyuruların yapılacağı da ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı Michel Beyrut'a gidecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Beyrut'a gidecek.

Michel, sosyal medya hesabında, "Avrupa'nın Lübnan halkıyla dayanışmasını göstermek amacıyla yarın Beyrut'a gideceğim." mesajını paylaştı.​

Patlama nedeniyle üzüntülü olduklarını belirten Michel, "Bundan etkilenenlerin yanında olacağız ve yardım sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Michel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab ile de görüşeceğini söyledi.

Bağış toplamak için pazar günü video konferans var

Avrupa Komisyonu sözcüsü Eric Mamer de Lübnan’a bağış toplama konferansının Pazar günü video formatıyla düzenleyeceğini açıkladı.

Mamer, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Lübnan için uluslararası bağışçıları bir araya getirme amacıyla pazar günü düzenlenecek ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulan video konferansa katılacak. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic birliği temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğe üye ülkelerden çok sayıda kişinin ölümüne neden olan ve Beyrut'un büyük bölümüne hasar veren patlamadan sonra Lübnan'a desteklerini yoğunlaştırmalarını istemişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

AB, daha önce Lübnan'a yardım için 33 milyon euronun yanı sıra arama kurtarma ekip ve ekipmanları gönderme kararı almıştı.

DSÖ’den yardım çağrısı

Lübnan’ın ekonomik kriz ve artan koronavirüs vakalarıyla mücadelede zorlandığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Beyrut’a 15 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.