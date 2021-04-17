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Biden, Göreve geldiği günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesini Japon başbakan ile yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak 2021'de göreve başladıktan sonra ilk yüz yüze görüşmesini, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile gerçekleştirdi.
Biden, Göreve geldiği günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesini Japon başbakan ile yaptı

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak 2021'de göreve başladıktan sonra ilk yüz yüze görüşmesini, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile gerçekleştirdi.

Biden ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

Göreve geldiğinden bu yana bu görüşmenin, bir yabancı ülke lideri ile yaptığı ilk yüz yüze görüşme olduğunun altını çizen Biden, Suga'ya geldiği için teşekkür etti.

Biden, Kovid-19 önlemleri altında gerçekleşmiş olsa da hiçbir şeyin yüz yüze görüşmenin yerine geçemeyeceğini belirterek, "Bu yüz yüze görüşme, ikimiz için de Japonya ve ABD'nin ilişkilerine verdiği önemi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü toplantıda iki ülke arasındaki müttefikliği bir kez daha vurguladıklarını aktaran Biden, "Çin'in Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi gibi konularda teşkil ettiği ve Kuzey Kore konusunda da birlikte çalışmak için taahhüt verdik. Özgür ve açık bir Hint Pasifik için ABD ve Japonya bölgedeki iki güçlü demokrasidir." yorumunu yaptı.

Biden, 21. yüzyıl dünyasının çok hızlı değiştiğini ve artık daha rekabetçi olunması gerektiğini vurgulayarak, "ABD, günümüzün zorluklarıyla birlikte mücadele etmek, Kovid-19 salgınını kontrol atına almak, Hint Pasifikteki dostlarımız ve komşularımıza destek vermek için elinden geleni yapacaktır." dedi.

PANDEMİ VURGUSU

Biden, "21. yüzyılda demokrasilerin hala rekabet edip kazanacağını göstermek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya'nın yaptığı toplantıda Kovid-19 aşıları konusunda birlikte çalışmak için taahhüt verdiklerini kaydeden Biden, "Uzun dönem hedeflerimiz için, Kovid-19'un ötesine geçip, Dünya Sağlık Örgütünde reform, sağlık güvenliği konusunda yeni ortaklık, yeni pandemi için hazırlık konusunda çalışacağız. Çünkü başka salgınlar da olacak." görüşünü paylaştı.

Biden, teknoloji ve inovasyon alanında da yatırım için mütabık kaldıklarını vurgulayarak, "Biz otokrasiler değil, demokrasiler tarafından kurulan normları paylaşıyoruz. Güvenli ve güvenilir 5G ağlarından, kritik sektörler ve çipler gibi kritik alanlarda tedarik zincirini artırmaya kadar birçok alanda birlikte çalışacağız." dedi.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda da birlikte çalışacaklarını vurgulayan Biden, "Son olarak, Başbakan Suga ve ben sadece hükümetlerimiz değil, halklarımız arasındaki ortaklığa da önem veriyoruz." mesajını verdi.

"KONGRE BİR AN ÖNCE SİLAH REFORMU KONUSUNDA ADIM ATMALI"

Biden, ABD'de son günlerde meydana gelen silahlı saldırılara da işaret ederek "Kongre bir an önce silah reformu konusunda adım atmalı. Yarı otomatik silahları yasaklamalıyız." çağrısında bulundu.

Ekonomik reformlar ve silah reformu ile aynı anda ilgilenebileceğini kaydeden Biden, "Her gün ülkemizde silahlı şiddet olaylarının olması ulusal bir utançtır." yorumunu yaptı.

İRAN'A URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİ YANITI

Biden, İran politikasına da değinerek, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum üreteceğini açıklamasını desteklemiyoruz ve bunun bir yararı yok. Bu, İran ile nükleer anlaşmaya ters." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma konusunda Viyana'da yapılan görüşmelere dolaylı olarak katıldıklarını anımsatan Biden, "İran'ın bizimle ve Avrupalı müttefiklerimizle dolaylı da olsa görüşme içinde olmayı kabul etmesinden dolayı memnunuz. İran ile nükleer anlaşmaya bizim de parçası olacağımız şekilde geri dönülmesine izin vermeliyiz. Bence biz bu anlaşmadan hiç ayrılmamalıydık." görüşünü paylaştı.

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