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Bilim İçin Güç Birliği: Yakın Doğu Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi El Ele!

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Yakın Doğu Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında imzalanan akademik iş birliği protokolü, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminden ortak projelere kadar birçok alanda iki üniversiteye ve iki ülkeye bilimsel katkı sağlamayı hedefliyor.
Bilim İçin Güç Birliği: Yakın Doğu Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi El Ele!

Bilim İçin Güç Birliği!

Yakın Doğu Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Uluslararası iş birliği ağını güçlendirmeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak araştırma projeleri ve ortak bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı da amaçlayan iş birliği protokolü Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın imzaları ile yürürlüğe girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul da katıldı. İmza töreninin ardından Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Fatih Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İki üniversiteye de güç katacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilim ve teknolojinin sınır tanımadığı bir çağda üniversiteler arası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol; ortak akademik projeler, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gibi birçok alanda bizi güçlü bir sinerjiye taşıyacak” dedi. Her iki üniversitenin öğrencilerinin ortak bir zemindeki bilimsel düşünceyle buluşmasının, geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarını sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu iş birliğiyle, sadece iki üniversite değil, aynı zamanda iki ülkenin bilimsel potansiyeli de birbirine değer katacaktır” dedi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise imzalanan protokolün yükseköğretimde kalite ve verimliliğe katkı sunacağına olan inancını dile getirerek protokolün her iki üniversitenin vizyonunu daha da ileriye taşıyacağını vurguladı.

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