Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı belirledi! İşte o şarkı...

Bilim insanları günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğini araştırdı.

Dinleyicilerin günü 5 bölüme ayırdığı ve her bölümde farklı tempoda müzikler dinlediği belirlendi Ancak The Police'in 1983'te çıkardığı Every Breath You Take adlı şarkının her an dinlenebildiği tespit edildi.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi.

Araştırma makalesindeyse şu ifadeler kullanıldı: Bulgularımız, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğnii gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.

NTV.