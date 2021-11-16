  • BIST 1.685,600
  • Altın 612,72
  • Dolar 10,3082
  • Euro 11,6848
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı belirledi! İşte o şarkı...

»
Bilim insanları günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğini araştırdı.
Bilim insanları günün her saati dinlenebilecek şarkıyı belirledi! İşte o şarkı...

Dinleyicilerin günü 5 bölüme ayırdığı ve her bölümde farklı tempoda müzikler dinlediği belirlendi Ancak The Police'in 1983'te çıkardığı Every Breath You Take adlı şarkının her an dinlenebildiği tespit edildi.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir günde yapılan şarkı seçimlerinde bir kalıp olup olmadığını öğrenmek istedi. Çalışmada müzik dinleme uygulaması Spotify'da 2 milyardan fazla kez dinlenen yaklaşık 4 milyon şarkıyı analiz edildi.

Araştırma makalesindeyse şu ifadeler kullanıldı: Bulgularımız, müziğin günlük yaşamlarımızla nasıl iç içe geçtiğnii gösteriyor. Müzik tercihi gibi bireysel bir şeyin bile temel günlük kalıplardan nasıl etkilendiğini ortaya koyuyor.

 

NTV.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Babası Atatürk'ün sınıf arkadaşıydı: Ünlü sanatçı Etel Adnan yaşamını yitirdi15 Kasım 2021 Pazartesi 19:31
  • UNESCO, Aşık Veysel ile Süleyman Çelebi'yi anma programına aldı15 Kasım 2021 Pazartesi 19:26
  • Gençlik Dairesi’nin Düzenlediği Etkinlikler Sona Erdi15 Kasım 2021 Pazartesi 16:59
  • Arctic Monkeys'ten yeni albüm geliyor14 Kasım 2021 Pazar 22:46
  • Tarantino En Çok Korktuğu Filmi Açıkladı13 Kasım 2021 Cumartesi 19:36
  • Ünlü Oyuncu Netflix Dizisine Tepki Gösterdi13 Kasım 2021 Cumartesi 18:34
  • Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa replikası 2.4 milyon liraya satıldı11 Kasım 2021 Perşembe 22:52
  • Ed Sheeran: Adele kimseyle çalışmaz11 Kasım 2021 Perşembe 21:26
  • Putin, Dostoyevski'nin doğumunun 200. yıldönümünde yazarın Moskova'daki müze evini ziyaret etti11 Kasım 2021 Perşembe 21:17
  • Ünlü "Wilson" voleybol topu açık artırmada satıldı!11 Kasım 2021 Perşembe 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti