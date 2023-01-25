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Bilim insanları: Kıyamete 10 saniye daha yaklaştık

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Bilim insanları, insanlığın kıyamete 10 saniye daha yaklaştığını duyurdu.
Bilim insanları: Kıyamete 10 saniye daha yaklaştık

ABD’li bilim insanları, insanlığın kıyamete 10 saniye daha yaklaştığını duyurdu.

Merkezi ABD’de bulunan Bulletin of the Atomic Scientists isimli sivil toplum kuruluşunda görevli bilim insanları küresel savaş ve anlaşmazlıkların insanlığı kaosa ve kıyamete dorğu sürüklediğini açıkladı.

1947’den beri sembolik olarak kıyamet gününü gösteren “kıyamet saati” o dönemde gece yarısına 7 dakika kalayı gösteriyordu. Bugün bir açıklama yapan uzmanlar kıyamete 10 saniye daha yaklaşıldığını belirtti.

Akrep ve yelkovanın pozisyonunun gece yarısına 90 saniye kalaya sabitlendiği belirtildi. 2020’den beri gece yarısına 100 saniye ilerlendiği belirtilirken, Ukrayna’daki savaşı, küresel ısınma ve Covid-19 gibi sorunlar sebebiyle bu sürecin hızlandığı kaydedildi.

STK’nın CEO’su Rachel Bronson, “Tahmin edilemeyen tehlikenin zamanında yaşıyoruz. Kıyamet saati de bunu yansıtıyor. Biz ABD hükümetine, NATO müttefiklerine ve Ukrayna’ya sesleniyoruz. Halen diyalog için zaman var ve bu saati tersine döndürme fırsatınız var” ifadesini kullandı.

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