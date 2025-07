Bilimin Görünmeyen Yüzü: Prof. Dr. Başer’den İlham Veren Kitap

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, “Araştırma Sonuçlarının Ardındaki Hikayeler” adlı kitabıyla bilimsel başarıların arkasındaki sabır, tutku ve sezgiyi samimi bir dille anlatıyor.

Bilimin Perde Arkası Bu Kitapta!

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, yeni kitabı “Araştırma Sonuçlarının Ardındaki Hikayeler” ile bilimsel yayınların hazırlanma süreçlerinin görünmeyen yönlerini yeni nesillerle paylaşıyor. Türkiye florasında ismi beş farklı bitki türüne verilen ve bilim dünyasında özel bir yere sahip olan Prof. Dr. Başer, kitabıyla bilimsel üretimin görünmeyen zorluklarını, sabrı, ilhamı, rastlantıları ve tutkuyu anlatıyor. Kitabın kapağındaki illüstrasyon ise Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün’ün imzasını taşıyor.

Bilimsel araştırmaların çoğu zaman yalnızca sonuçlarıyla anıldığını ifade eden Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, bu kitapta; yıllar süren çabanın, merakın, azmin ve kimi zaman şansın da etkili olduğu keşif yolculuklarını içten ve yalın bir dille aktarıyor. Özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Başer, Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü araştırma olanakları sayesinde yürüttüğü güncel projelere de kitabında yer veriyor.

İstanbul Tıp Kitabevi etiketiyle yayımlanan eser, yalnızca akademik çevrelere değil, bilime ilgi duyan her kesimden okura hitap ediyor. Aynı zamanda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretimi destekleyen vizyonunu ve nitelikli akademik kadrosunun gücünü yansıtan önemli bir yapıt olarak öne çıkıyor.

Adı Doğada!

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in bilim dünyasındaki etkisi yalnızca akademik çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor; adı doğada da yaşamaya devam ediyor. Konya’da keşfedilen ve maydanozgiller (Apiaceae) familyasına ait yeni bir anason türü, “Pimpinella husnucan-baseri” (Can Anasonu) adıyla bilim literatürüne girdi. Bu anlamlı adlandırma, Dünya Biyoçeşitlilik Günü olan 22 Mayıs’ta kamuoyuna duyuruldu. Böylece Prof. Dr. Başer, Türkiye florasında adı beş farklı bitki türüne verilen nadir bilim insanlarından biri olarak botanik alanında ölümsüzleşti. Daha önce adı verilen türler arasında “Başer Lohusaotu (Aristolochia baseri)”, “Hüsnü Can Başer Kekiği (Origanum husnucan-baseri)”, “Başer Peygamber Çiçeği (Centaurea baseri)” ve taşlık alanlarda yetişen “Başer Kaya Kekiği (Thymus baseri)” yer alıyor.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer Kimdir?

Uluslararası bilim çevresinde farmakognozi, fitokimya, botanik ve etnofarmakoloji alanlarındaki çalışmaları ile bilinen Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, birikimini Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrencilerine aktarmaya devam ediyor. “Handbook of Essential Oils” adlı eseriyle 2016 yılında ABC James A. Duke Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Başer, kariyeri boyunca TÜBİTAK Bilim Ödülü, IFEAT Üstün Hizmet Madalyası ve Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görüldü. Prof. Dr. Başer, binden fazla makale, 61 kitap ve 142 kongre bildirisi yayımlayarak, 19 yüksek lisans ve 10 doktora tezine de danışmanlık yaptı