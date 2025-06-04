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Bill Gates servetinin çoğunu Afrika'ya bağışlamayı taahhüt etti

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Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, servetinin büyük kısmını önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'daki sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi için bağışlayacağını söyledi.
Bill Gates servetinin çoğunu Afrika'ya bağışlamayı taahhüt etti

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, servetinin büyük kısmını önümüzdeki 20 yıl içinde Afrika'daki sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi için bağışlayacağını söyledi.

Şarku’l Avsat’ın BBC'den aktardığına göre 69 yaşındaki Gates, "Sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini serbest bırakarak, Afrika'daki her ülke refaha giden yolda olacak" dedi.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da konuşan Gates, genç Afrikalı yenilikçileri, yapay zekânın kıtadaki sağlık hizmetlerini iyileştirmek için nasıl kullanılacağını düşünmeye çağırdı.

Gates geçen ay, vakfının faaliyetlerini sonlandırmayı planladığı tarih olan 2045'e kadar, 200 milyar dolara ulaşması beklenen muazzam servetinin yüzde 99'unu bağışlayacağını duyurdu.

Addis Ababa'daki Afrika Birliği merkezinde yaptığı konuşmada, "Yakın zamanda servetimi önümüzdeki 20 yıl boyunca bağışlamayı taahhüt ettim. Bu fonun çoğu, Afrika'daki zorlukları ele almanıza yardımcı olmak için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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