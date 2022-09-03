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Bill Gates sivrisinek fabrikası kurdu iddiası

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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, bu kez de 'sivrisinek' ile gündemde.
Bill Gates sivrisinek fabrikası kurdu iddiası

Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre; Gates, sivrisinekleri biyolojik bir silaha dönüştürüyor. Üstelik sosyal medyasından 'gizli' mesajlar da veriyor. Peki işin aslı ne?

Corona virüs salgınının ardından Bill Gates, sivrisinek projesiyle yeni bir salgın üzerinde çalıştığı iddiasıyla yine gündemdeki yerini aldı. 

Gates, 18 Ağustos'ta attığı bir tweette Kolombiya’da bilim insanlarının sivrisinek ürettiğini söylemesi üzerine 'planlı salgın' korkusu kullanıcıları sardı. 

Ancak ilk bakışta sivrisinek üreten bir fabrika kulağa garip gelse de fabrika, sivrisinek kayanklı bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik çalışmalar yapıyor. 

GatesNotes platformunda yer alan bilgiye göre; Wolbachia adlı bakteriyle üretilen sineklerle, sivrisinek kaynaklı hastalıkların seyri azaltılmak isteniyor.

Fabrikada üretilen sivrisinekler dang humması, zika, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri taşıyor.

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardındanbu virüse yakalanan 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Komşuda çıkan vakalar, Türkiye'de de tedirginliğe yola açıyor.

''BASİTE İNANMAK DAHA KOLAY''

Corona virüs aşılarına çip yerleştirdiğine dair iddialar ile ilgili yaptığı bir açıklamada Gates, komplo teorilerinin "tıklamanın eğlenceli" olduğunu ve insanların, Covid-19’un hızlı gelişiminin ardındaki karmaşık bilimi anlamaktansa, aşıların yalnızca kar için yaratıldığı iddiası gibi "basit açıklamalara" inanmasının daha kolay olabileceğini söylemişti. 

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