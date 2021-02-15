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Bill Gates'in kızından babasına çip şakası

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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarında Bil Gates'in Koronavirüs aşısıyla insanlara çip takılacağı iddiasın tıp okuyan kızı Jennifer Gates, cevap verdi. 
Bill Gates'in kızından babasına çip şakası

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarında Bil Gates'in Koronavirüs aşısıyla insanlara çip takılacağı iddiasın tıp okuyan kızı Jennifer Gates, cevap verdi. 

Bill Gates’in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, Koronavirüs aşısı ile ilgili esprili bir mesaj paylaştı.

Bill Gates’in Koronavirüs aşısı aracılığıyla insanlara çip takacağına dair iddiaları hatırlatan 24 yaşındaki Gates, “Tıp eğitimi aldığım için ilk doz mRNA aşısı olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu aşı bağışıklık sistemimin virüse karşı etkisini artıracak. Bir tıp öğrencisi ve gelecekte bir doktor olacağım için bunun beni ve gelecekteki çalışmalarımı koruyacağı için minnettarım” dedi.

Gates, “Covid-19 aşısının ilk dozu benim dahi babamı beynimin içine aşılamadı” ifadesini kullandı.

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