Binance’de para çekme işlemleri yeniden başladı

Türk kullanıcıların da en çok tercih ettiği kripto para borsalarından Binance’de para çekme işlemleri saat 14.17 itibariyle askıya alınmış ve sorunun çözümü için ekiplerin çalıştığını duyurmuştu.

Binance’e saat 14.49 itibariyle sorunun aşıldığını açıkladı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Para çekme işlemleri yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkür ederiz” dendi.

Binance bugün ayrıca TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listelemişti.