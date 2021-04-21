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Binlerce Türk TIR sürücüsü, haftalardır Rusya-Gürcistan sınırında bekletiliyor

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Dünya gazetesinin haberine göre Rusya’dan Gürcistan’a geçmek isteyen binlerce Türk TIR sürücüsü, haftalardır sınırda bekletiliyor.
Binlerce Türk TIR sürücüsü, haftalardır Rusya-Gürcistan sınırında bekletiliyor

İki ülke arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı’nda bekleyen araçların oluşturduğu kuyruk 75 km’yi aştı.

4 bine yakın TIR, yaklaşık bir aydır Rus sınırını aşamıyor.

Pandemi öncesi Orta Asya ülkelerine karayolu ihracat taşımalarının yüzde 90’ı İran üzerinden yapılıyordu.

Ancak Türkmenistan’ın kapıları kapatması bu rotayı engelledi.

Bu nedenle Türk taşımacılar Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a geçip oradan Kazakistan’a gidiyor.

Ancak Azerbaycan, araç başına 500 dolardan fazla ek ücret aldığı için nakliyeciler çoğunlukla Gürcistan-Rusya-Kazakistan üzerinden Orta Asya’ya geçmeyi tercih ediyor.

Ticaret yollarının birleştiği Rusya’nın Vladikavkaz Sınır Kapısı'ndan sonra kontrol Rus polislerin eline geçiyor.

Türk şoförlerin geldiği istikametten günde en fazla 30 aracın geçmesine izin verilirken, Rus, Ermeni ve Gürcü şoförlerin kullandığı yoldan gelen araçlardan günde 500’e kadar geçiş izni veriliyor.

Bölgede yaşayan Çeçen, Dağıstanlı ve İnguş Müslümanlar Türk şoförlere su ve gıda yardımında bulunuyor.

Özellikle Ramazan’ın başlamasıyla oruç tutan şoförlere sahurda su ve yemek getirenler var.

Quote Message: Geçen hafta 40 km olan kuyruk bu hafta 75 km’ye kadar çıktı. 5 günde 4 km yol alamadık. Hastayım aracı bırakıp hastaneye gidemiyorum. Kalp hastası olan, ilacı biten şoförler var. 22 gündür duş alamadık. Yiyecek, içecek ve mazot sıkıntımız var. Firmalar, ‘Başınızın çaresine bakın’ diyor. Henüz hükümetimizden destek göremedik. Sesimizi duyan yok. from Mehmet Şerif Hacıoğlu Şoför

Geçen hafta 40 km olan kuyruk bu hafta 75 km’ye kadar çıktı. 5 günde 4 km yol alamadık. Hastayım aracı bırakıp hastaneye gidemiyorum. Kalp hastası olan, ilacı biten şoförler var. 22 gündür duş alamadık. Yiyecek, içecek ve mazot sıkıntımız var. Firmalar, ‘Başınızın çaresine bakın’ diyor. Henüz hükümetimizden destek göremedik. Sesimizi duyan yok.

Mehmet Şerif HacıoğluŞoför

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