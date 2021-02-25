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BioNTech CEO'su Prof. Şahin açıkladı: Üçüncü doz aşı denenecek

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BioNTech CEO'su Prof. Şahin açıkladı: Üçüncü doz denemelerine başlanacak
BioNTech CEO'su Prof. Şahin açıkladı: Üçüncü doz aşı denenecek

Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı için üçüncü doz denemeleri yapılacağı duyuruldu.

Dünya çapında 2.5 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı ile ilgili üçüncü doz aşının denemelerinin yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada üçüncü doz aşının Kovid-19’un mutasyona uğramış versiyonuna karşı koruma sağlamasının beklendiği belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, “Şu anki veriler aşımızın mutasyona uğramış virüse karşı koruma sağladığını gösteriyor. Fakat aşı üzerine eklemeler yapılarak yeni mutasyona karşı bağışıklık sağlanması olası” dedi.

BioNTech’in kurucusu ve CEO’su olan Uğur Şahin ise, “Koronavirüs aşısına ekleme yapma stratejisi gelecekteki yeni zorluklara çözüm olacaktır. Farklı senaryolara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz” diye konuştu.

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