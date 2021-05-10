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BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 128 milyon euro kâr etti

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Korona virüsü aşısı geliştirmesiyle yükselişe geçen BioNTech firması ocak-mart döneminde 1 milyar 128 milyon euro kâr açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 53,4 milyon euro zarar etmişti.
BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 128 milyon euro kâr etti

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in ilk çeyrekteki net kârı 1 milyar 128 milyon euro oldu. Türkiye'nin de kullandığı Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması, geçen yılın ocak-mart döneminde 53,4 milyon euro zarar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri birinci çeyrekte 2020’nin aynı çeyreğine göre yüzde 7 bin 138 artarak 2 milyar 50 milyon euro'ya yükseldi. Piyasalarda beklenti 1,71 milyar euro olması yönündeydi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 27,7 milyon eurp gelir elde etmişti. Şirketin hisse başına karı da 4,39 euro'ya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yapmıştı. Şirket 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Covid-19 aşısı teslimatını tamamladı. BioNTech, bu yıl aşı üretim kapasitesinin 3 milyar doza ulaşmasını ve 1 milyar 800 milyon doz aşının teslimatından 12,4 milyar euro gelir bekliyor.

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