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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin aşı hakkında önemli açıklama yaptı!

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Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin Almanya'nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild am Sonntag'a konuştu.
BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin aşı hakkında önemli açıklama yaptı!

Alman bilim insanı Uğur Şahin, corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu… Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag’a konuşan ve mRNA bazlı aşının detaylarını ve aşıyla ilgili öngörülerini paylaşan Şahin, yılda kaç kere corona virüsü aşısı olunabileceğini de söyledi.

Şahin, “Yapılan çalışmalara ve İsrail, Birleşik Krallık ve ABD’deki geniş kapsamlı verilerden anladığımız kadarıyla bildiğimiz  bazı şeyler var. Aşının etkisi dördüncü aydan sonra azalmaya başlıyor ve altıncı ayda bu azalış hız kazanıyor. İkinci olarak da bu aşı ağır hastalığın önüne geçiyor. Covid-19 aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif atlatıyor” dedi.

Şahin, yakın zamanda yapılan çalışmalarda corona virüsü aşısının ağır hastalıklara karşı 9 ay boyunca koruma sağladığını ve hastaneye yatış oranını azalttığını söyledi. Şahin, “Yaşlılarda ve daha önce hastalık geçirmiş kişiler Covid-19’u ağır geçirebilir” dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI YAPTI

Türkiye’de de uygulanmaya başlanan takviye aşılar ile ilgili de Şahin, “Yaptığımız araştırmalarda ve gerçek verilerde üçüncü doz takviye aşıların sadece tam koruma sağlamadığını aynı zamanda bağışıklık yanıtını da artırdığını ortaya koydu. Yetişkinlerde Covid-19 hastalığı 20 kat daha az meydana geliyor. Bir taraftan üçüncü doz aşı hastalığa karşı koruma sağlarken diğer taraftan da hastalığın yayılmasını ve daha sonra sorun çıkarması muhtemel varyantların oluşmasını engelliyor. Bu durum kış döneminde çok önemli” dedi.

Şahin üçüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğini de söyledi. Ünlü bilim insanı, “Bizim aşımıza şu an iki doz olarak onay verildi. Önemli olan üçüncü doz aşının korumayı tekrar artırdığıdır. İki doz aşıdan sonra korumanın daha uzun sürmesini bekliyoruz ve gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır. Fakat şu an elimizde dördüncü doz corona virüsü aşısının ne gibi etkileri olacağı ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bir araştırma yok. Şu an yeni varyantlardan endişe etmiyoruz ve Covid-19’a karşı korumayı tekrar yüzde 95’lere çıkarabileceğimizi biliyoruz” ifadesini kullandı.

 

Sözcü.

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