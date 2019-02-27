Bir bu eksikti: Akdeniz'de vampir pire kabusu

Muğla’da, ağa takılan balıklara bir deniz canlısı dadandı. Isırarak açtıkları küçük deliklerden içeri giren bu ürkütücü tür, balığın etli kısımlarını canlı canlı yiyerek geriye sadece deri ve kılçık bırakıyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Mandalya Körfezi'nde, güneş battıktan sonra koloniler halinde hareket ederek denizde ağa takılan balıkları dakikalar içinde yiyen bir tür canlı, körfezde avlanan balıkçıların korkulu rüyası oldu. Balıkçılar, "vampir pire" olarak adlandırdıkları etçil türün, bilim insanları tarafından incelenmesini istiyor.

5 yıldır körfezde avlanan balıkçılardan Zafer Kınış (38), "Vampir pireler, akşam güneş battıktan sonra ortaya çıkıyor ve dakikalar içerisinde ağa takılan savunmasız haldeki balıkları, canlı canlı yiyor. Balıkların kulağından ve karnından girip 5-10 dakika içerisinde balığı bir deri ve bir kemik haline getiriyor. Bizim korkumuz vampir pireler nedeniyle artık ağlarla balık tutamamamız. Suda çok hızlı hareket eden bu ilginç tür, ağlardaki deniz ürünlerine özellikle dolunayın olmadığı karanlık gecelerde daha da yoğun zarar veriyor" dedi.

Büyük maddi kayıp

Balıkçı Selçuk Yörük (35), ağla avlanan balıkçılara ciddi maddi kayıplar yaşatan bu ilginç türün, balıkçıların geleneksel balık avı rutinlerini de kökten değiştirdiğini kaydetti. Selçuk Yörük, "Denizde, büyük koloniler halinde çok hızlı hareket eden bu vampir pireler, karada da uzun süre yaşıyor. Teknenin üzerinde bir gün öncesinden kalmış olan bu canlılar, ertesi gün de yaşamaya devam ediyor. Bu vampir pireler bizim balıkçılık alışkanlıklarımızı da tamamen değiştirdi. Eskiden akşam güneş batmadan ağları atardık, balığın en çok ağa takıldığı zaman dilimi olan gece saatlerinde ağlar denizde kalırdı. Sabah güneş doğduktan sonra ağları kaldırırdık. Ama şimdi ağları denize bıraktıktan 1-2 saat sonra kaldırmaya başlıyoruz. Körfezde bir araştırma yapılsın, sorunun önüne geçilsin" diye konuştu.