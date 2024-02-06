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Bir hafta yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı 16-19 derece dolaylarında seyredecek

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Bir hafta yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı 16-19 derece dolaylarında seyredecek
Bir hafta yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı 16-19 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, 05-12 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Daire’nin 12 Şubat’a kadar olan tahminlerine göre hava genellikle parçalı bulutlu olacak, 7 ve 8 Şubat sabahları yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklıklarının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk günleri 20-23 derece, diğer günleri ise 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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