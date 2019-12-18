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Biri CHP'li, dört belediye başkanı görevden alındı!

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İçişleri Bakanlığı, dört belediye başkanını görevden aldığını açıkladı.
Biri CHP'li, dört belediye başkanı görevden alındı!

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 3 belediye başkanını "örgüt propagandası" iddiası, Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'u ise "FETÖ'ye üye olmak" iddiasıyla görevden aldı.

Burak Oğuz'un yerine Kaymakam Önder Can görevlendirildi.

MUŞ'TA DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

İçişleri Bakanlığı, Muş’ta “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alınan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik‘i de görevden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Varto Belediyesi’nde; Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesi’nde başkan vekili olarak görevlendirildi.

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