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Birleşik Kıbrıs: 1,1 milyar euro yatırım ve 100.000 yeni istihdam

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Geçtiğimiz haftalarda, Kıbrıs’ta federal bir çözümün ekonomik faydaları üzerine iki rapor yayınlandı.
Birleşik Kıbrıs: 1,1 milyar euro yatırım ve 100.000 yeni istihdam

Geçtiğimiz haftalarda, Kıbrıs’ta federal bir çözümün ekonomik faydaları üzerine iki rapor yayınlandı.

Dünya Bankası ekonomistleri birleşik bir Kıbrıs’ın çözümü takiben ilk iki-üç yıl içerisinde 1.1 milyar Euro GSYH yaratacağı tahminlerini kamuoyu ile paylaşırken, AB’nin desteğiyle tarafından yayınlanan bir diğer raporda Kıbrıs’ta yaşayan üç ekonomist, çözümsüzlüğe kıyasla çözümün fazladan 10,000 yeni istihdam yaratacağını açıkladılar.

Her iki raporda da çözümün kişi başına düşen gelire olumlu vurgu yapacağı vurgulanırken, Dünya Bankası’ndan Dr.Aldaz-Carroll-Carroll çözümsüzlük şartlarında Kıbrıslı Rumların gelirlerinin Kuzey Avrupa’daki yüksek seviyeyi yakalamakta zorlanacağını ifade etti.AB-destekli diğer raporun sunulduğu toplantıda ise yazarlar Mullen, Besim ve Florentiades çözümsüzlük halinde 20 yılda Kıbrıslı Türklerin gelirlerinin ancak Kıbrıslı Rumların gelirlerinin %63’ünü yakalayacağını ama çözüm halinde bu farkın kapanarak karşılama oranının %85’e yükseleceğini açıkladılar.

AB-destekli rapor, Annamations and One and a Half Studio yapımı üç dilli kısa ve kolay anlaşılabilir animasyon ve infografiklerle desteklendi. Daha geniş kesimlere bu bilgileri ulaştırabilmemiz için kendi sosyal medya hesaplarınızdan bu animasyon ve rapor linklerini paylaşmanızı rica ederiz.
https://drive.google.com/…/1vFrER163yg_pLCA2I_MUL8OBiLMEHrv…

Raporların tamamına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz

Dünya Bankası ekonomistleri Enrique Aldaz-Carroll & Reena Badiani-Magnusson tarafından kaleme alınan ve Dünya Bankası veBM İyi Niyet Misyonu (OSASG) tarafından basılan rapor: “The Economic Impact of a Settlement in Cyprus through a Gender Lens” http://www.uncyprustalks.org/launch-of-the-un-world-bank-g…/

Kıbrıslı ve Kıbrıs’ta yaşayan ekonomistler Fiona Mullen, Mustafa Besim ve Michalis Florentiades tarafından yazılan ve AB desteğiyle Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından basılan “Delivering the Cyprus Peace Dividend” (Kıbrıs'ta Barışın Getireceği Getirileri Elde Etmek) raporu: https://www.prio.org/Projects/Project/?x=1863

#UniteCyprusNow

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