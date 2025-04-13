Birleşmiş Milletler, 10 Mayıs’ta Kıbrıs’ta toplanacak!

KKTC’de uluslararası katılımla düzenlenecek ilk kapsamlı Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 10 Mayıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Konferansta, “Küresel İnsan Ticareti”, “Güney Afrika-İsrail Soykırım Davası” ve “Nükleer Silahlanma” gibi küresel meseleler tartışılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, dünya genelinde uzun yıllardır düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferanslarını KKTC’ye taşıyor. Yakın Doğu Enstitüsü tarafından organize edilen Model Birleşmiş Milletler Konferansı (NEUMUN) Konferansı, 10 Mayıs’ta Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin, Birleşmiş Milletler’in (BM) işleyişini deneyimledikleri konferans; diplomasi, tartışma ve çözüm üretme becerilerini geliştirdikleri yaygın bir eğitim simülasyonu olarak öne çıkıyor. Konferans, KKTC’de üniversite düzeyinde uluslararası katılımla düzenlenecek ilk kapsamlı Model Birleşmiş Milletler konferansı olma özelliği taşıyor.

Gençlerin küresel sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmesini amaçlayan konferansta öğrenciler belirli ülkeleri temsil ederek, gerçek birer BM delegesi gibi davranacak. Çeşitli komitelerde dünyanın önemli meselelerine çözüm önerileri getirecek olan öğrenciler, diplomasi, müzakere ve topluluk önünde konuşma gibi becerileri geliştirme fırsatı elde edecek.

Üç farklı komitede ülkeler temsil edilecek!

“Küresel İnsan Ticareti”, “Güney Afrika-İsrail Soykırım Davası” ve “Nükleer Silahlanma” gibi başlıkların tartışılacağı konferansta, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) ve Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi (SPECPOL) olmak üzere üç farklı komite oluşturulacak. Katılımcılar, bu komitelerde önceden belirlenen ülkeleri temsil ederek, diplomasi kurallarına uygun biçimde fikirlerini ifade edecek ve çözüm taslakları hazırlayacak. Konferansla ilgili detaylı bilgilere neumun.neu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Uluslararası ilişkileri, derinlemesine anlama olanağı bulacaklar!”

Konferans kapsamında öğrencilerin, diplomasi yoluyla müzakere, ikna, tartışma ve yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacağını ifade eden Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, öğrencilerin bu konferansla uluslararası ilişkileri daha derinlemesine anlama olanağı bulacağını belirtti. Doç. Dr. Çıraklı, “Amacımız, katılımcıların küresel sorunlar hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve fikirlerini diplomasi kültürü çerçevesinde savunabilecekleri, farklı kültürlerden gençlerle tanışıp tartışabilecekleri bir ortam yaratmak” dedi.