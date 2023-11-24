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Bisiklet Yarışı İçin Yol Kapatılacak: İskele'de Güvenlik Önlemi Alınıyor

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İskele'de Kuzey Kıbrıs Granfondo Bisiklet Yarışı: Yol Kapatma Tedbirleri Alınıyor
Bisiklet Yarışı İçin Yol Kapatılacak: İskele'de Güvenlik Önlemi Alınıyor

25 ve 26 Kasım 2023 tarihlerinde İskele'de düzenlenecek olan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen bisiklet yarışı olan Kuzey Kıbrıs Granfondo için, Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:30'da başlayacak etkinlikte detaylı güzergahlar belirlendi. Cumartesi günkü yarış Babutsa Büfe önünden başlayıp İskele Long Beach güzergahını takip ederek yine Babutsa Büfe önünde sona erecek. Pazar günkü yarış ise yine Babutsa Büfe önünden başlayarak İskele Long Beach'e kadar devam edecek.

Bisikletli sporculara güzergah boyunca polis eskortu eşlik ederken, sporcuların geçeceği kavşak ve çemberler polis tarafından kapatılarak araç trafiğine izin verilmeyecek. Belirtilen tarihlerde bahse konu güzergahları kullanacak sürücülerin ve sporcuların can ve mal güvenlikleri için yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunmaktadır.

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