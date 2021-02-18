Bitcoin nedir ve neden istikrarlı olamıyor?

Amerikan Merkez Bankası‘nın 2008’de patlak veren morgage krizine çözüm bulmak için parasal genişlemeye gitmesi yeni bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Dijital bir para birimi de bu ihtiyacın ardından piyasaya çıktı.

Amerikan Merkez Bankası‘nın 2008’de patlak veren morgage krizine çözüm bulmak için parasal genişlemeye gitmesi yeni bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Dijital bir para birimi de bu ihtiyacın ardından piyasaya çıktı.

Durağanlaşan ekonomiye yeniden can vermek için para basma makineleri devreye girmiş, bu da Dolar‘ın değerini kaybetmesine ve aynı zamanda bu para birimine olan güvenin azalmasına neden olmuştu.

Merkez bankalarının kontrolünde güvenilen, sağlam olarak bilinen, değer deposu olan Dolar, Euro gibi sağlam dövizlere güven azalınca, insanlar yeni bir para birimi arayışı içerisine girdi.

Daha önceden de dijital para birimi kullanılmaya çalışılmış ancak dev bir sorunla karşılaşılmıştı: “Double Spending” denilen ikili harcama sorunu.

Sanal para sadece “veri“den ibaret ve aynı verinin çoğaltılıp iki kez kullanılma riski vardı. Tıpkı aynı jetonun çoğaltılıp bir çok kez kullanılması gibi.

Uzmanlardan soruna çözüm gecikmedi: “Veri“nin gerçekten kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek gerekiyordu. Yani güvenlik tek noktadan sağlanmalıydı. Fakat yine aynı sorunla karşılaşılacaktı: Tek bir noktadaki aksaklık nedeniyle güvenlik aksayabilecekti.

Bitcoin sisteminde “Block Chain” isimli bir bilgisayar ağı Double Spending sorunun ortadan kalkmasını sağladı. Hem de herhangi bir merkeze ihtiyaç duymadan.

Matematikçi ve kriptografi uzmanı Japon Satoshi Nakamoto 2010’da Bitcoin için son programını geliştirdikten sonra bayrağı şu anki geliştiricisi olan Gavin Andresen’a devretti.

Ekim 2009’da 1 Dolar tam 1,30903 BTC (Bitcoin) olarak belirlendi.

Bitcoin ile ilk alışveriş ne zaman yapıldı

Floridalı bir programcı Laszlo Hanyecz, Mayıs 2010’da 10,000 BTC harcayarak iki pizza sipariş etti.

Bitcoin’in değeri nasıl belirleniyor

Piyasadaki su ve altın gibi istisnai bazı ürünler dışında, Bitcoin’in değeri de ihtiyaç ve miktar oranı göz önünde bulundurularak arz ve talep koşulları içerisinde belirlenir.

The latest Bitcoin Price Index is 1,174.29 USD https://t.co/lzUu2wyPQN pic.twitter.com/bJ0UFmw9CJ — CoinDesk (@CoinDesk) March 9, 2017

Talep artınca fiyat artar, talep azalınca değer azalır.

Tedavülde sınırlı miktarda Bitcoin bulunuyor ve belirli bir limit olduğundan talep arttığı anda Bitcoin para biriminin de değeri artmış oluyor.

Bitcoin nasıl kullanılır?

İnternet üzerinden kimlik bilgilerinizi vermeden oluşturacağınız bir veya bir çok sanal cüzdan sayesinde para alıp satabilir, para transferi yapabilir hatta alışveriş yapabilirsiniz.

Dünyanın bir çok yerinde Bitcoin kullanan mağazalar ve restoranlar bulunuyor.Bitcoinlerinizi bu noktalarda harcayabilirsiniz.

Ayrıca Paypal, Bitcoin’i ödeme sistemi olarak tanıdı. Dolayısıyla Paypal vasıtasıyla da Bitcoin ile ödeme yapmanız mümkün.