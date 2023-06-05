Biyologlar Derneği: Plastik atıklar, kanser vakalarındaki artışa ve üreme bozukluklarına sebep oluyor

Biyologlar Derneği’nden, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yapılan açıklamada, plastik atıkların, deniz ve su kaynaklarını kirletip canlıların yaşam alanlarını yok ettiğini, üretimi ve taşıması sırasında iklim krizini büyüttüğünü, kanser vakalarındaki artışa ve üreme bozukluklarına sebep olduğunu belirtildi.

Biyologlar Derneği, 2023 Dünya Çevre Günü temasının, BM tarafından “Plastik Atıkların azaltılmasına yönelik çözümler” olarak belirlendiğini kaydederek, bu yıl hazırlanan Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına ilişkin tüzüğün 11 Temmuz’dan itibaren yürürlüğü gireceğini ve ülkede plastik poşet ve tek kullanımlık plastik ambalaj kullanımının son bulacağını hatırlattı.

Biyologlar Derneği Yönetim kurulu adına ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ mesajı yayımlayan Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Benan, plastik atıkların, deniz ve su kaynaklarını kirletip canlıların yaşam alanlarını yok ettiğini, üretimi ve taşıması sırasında iklim krizini büyüttüğünü, kanser vakalarındaki artışa ve üreme bozukluklarına sebep olduğunu kaydetti.

Bu nedenle, plastik kullanımını azaltmak için bireysel olarak da daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Benan, ada ülkesi olarak global iklim krizine olan etkinin düşük olmasına rağmen, sonuçlarının maksimum seviyede yaşanmasının beklendiğini ifade etti.

Bu etkileri azaltmak adına, plastik kararında olduğu gibi alınması gerekli ciddi ve radikal kararlar olduğunu belirten Benan, bunların arasında karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması, su kaynaklarının korunması, su yönetimi stratejileri geliştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, ormanların korunması, atık yönetimi, eğitim ve bilinçlendirmenin bulunduğunu belirtti.

“GEZEGENİMİZ VE ADAMIZ BİZİMLE BİRLİKTE YAŞIYOR VE ONU KORUMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZDADIR”

Benan, mesajında, iklim krizinin gezegendeki yaşamı tehdit eden en büyük sorun haline geldiğini de belirterek, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde artan sıcaklıklar, deniz seviyesi yükselmesi ve ekstrem hava olayları şeklinde kendini gösterdiğini, ileriki seviyede kuraklık, açlık, temiz su sorunu olarak ortaya çıkacağını bildirdi.

Benan, “Gezegenimiz ve adamız bizimle birlikte yaşıyor ve onu korumak bizim sorumluluğumuzdadır. Her konuda olduğu gibi çevre sorunlarına çözüm bulma konusunda da dünya ülkelerinin çok gerisinde olabiliriz, fakat hükümet edenlerin dünya vizyonuna sahip olmaması yaşanılabilir bir çevreye engel olmamalıdır. Hükümet ettiği toprakları seven ve yaşayanların sağlığını önemseyen kişi, yaşanılabilir bir çevre adına okur, araştırır ve öğrenir ve ülkeyi dünya standartlarına yaklaştırır. Plastik örneğine bakılırsa, temiz ve yeşil bir Kıbrıs o kadar da imkânsız değildir; yeter ki isteyelim.” ifadelerini kullandı.