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BM kararı öncesi kulis hareketlendi: Türkiye ve Rum tarafı diplomatik temasta

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BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararı öncesinde Türkiye ve Rum tarafının yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğu belirtildi.
BM kararı öncesi kulis hareketlendi: Türkiye ve Rum tarafı diplomatik temasta

Rum medyası BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatacak karar metninin içeriği konusunda Türkiye’nin ve Rum tarafının yaptığı kulis çalışmalarına dikkat çekti.

Haravgi “Türkiye’nin, Kıbrıs Sorunundaki Tezlerinin Güvenlik Konseyi İçinde Desteklenmesini Sağlama Çabası” başlıklı haberinde “diplomatik kaynaklara” dayanarak Türkiye’nin, Güvenlik Konseyi içerisinde Kıbrıs sorunundaki tezlerinin desteklenmesi için, özellikle Pakistan üzerinden çaba harcıyor göründüğünü yazdı.

Gazete Güvenlik Konseyi kaynaklarının, Türk Daimi Temsilciliğinin çabalarını, Pile olaylarının bugün oylanacak karar metnine olabildiğince objektif yansıtılması üzerine odaklandığına işaret ettiğini aktardı.

Haberde Güvenlik Konseyi’ndeki AB üyesi devletlerin (Yunanistan, Fransa, Slovenya ve Danimarka), Rum tezlerini ısrarla desteklediği, Birleşik Krallığın ise “karar yazıcısı” olması hasebiyle, metinde dengeyi sağlamak için uzlaşı çabası harcıyor göründüğü belirtildi.

Güvenlik Konseyi içindeki kaynaklar Birleşik Krallığın ana emelinin BM Barış Gücü’ne olabildiğince geniş destek verilmesi ve meselenin olabildiğince siyasileştirilmesinden kaçınılması olduğuna işaret ediyor.

Fransız Daimi Temsilci Nicolas de Riviere Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, ülkesinin Güney Kıbrıs’a desteğini belirttiğini kaydederek, Güvenlik Konseyi’nin kararı benimseyeceğinden emin olduğunu söyledi.

En büyük soru işaretinin, iki toplum lideri arasında bir görüşme alanı bulunup bulunmayacağı olduğunu söyleyen Riviere “en büyük zorluk da Kıbrıs Türk tarafı uzun süre iki bölgeli iki toplumlu federasyona destek verirken şimdi, Türkiye’nin desteğiyle bir çeşit iki devlet çözümü ileri götürüyor olmasıdır.” dedi.

Riviere “zannederim müzakerelerin yeniden yapılması gerekecek. Ancak iki tarafın hedefi bu kadar farklıyken çok zor. İki tarafın gelecek vizyonları çok farklıysa ve özellikle Kıbrıs’ın Kuzey bölümü ve Türkiye iki devlet çözümünde ısrar ederse, bu çözüm Filistin için iyidir ama Kıbrıs için değil.” ifadesini de kullandı.

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