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BM raporuna göre yapay zeka patlamasıyla büyük teknoloji şirketlerinin emisyonları üç yılda yüzde 150 arttı

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Yeni bir BM raporuna göre, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin dolaylı karbon emisyonları, yapay zeka kullanımı arttıkça 2020'den 2023'e kadar yüzde 150 oranında artış gösterdi.
BM raporuna göre yapay zeka patlamasıyla büyük teknoloji şirketlerinin emisyonları üç yılda yüzde 150 arttı

Birleşmiş Milletler'in dijital teknoloji ajansının raporuna göre, dünyanın en büyük yapay zeka (AI) şirketlerinden dördünün çalışmaları dolaylı karbon emisyonlarının son üç yılda yüzde 150'nin üzerinde arttığı görüldü.

BM'ye bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), kamuya açık veri tabanlarını kullanarak önde gelen 200 dijital şirketin 2020-2023 yılları arasındaki emisyonlarını, enerji kullanımlarını ve iklim taahhütlerini takip etti.

Rapor, Amazon, Microsoft, Google'ın ana şirketi Alphabet ve Meta'nın "genişleyen veri altyapısı ve enerji kullanımı" nedeniyle şirketler tarafından üretilen ya da satın alınan emisyonlarda artış olduğunu ortaya koydu.

Dolaylı emisyonlar, veri merkezleri, telekomünikasyon ağları veya ofis binalarında olduğu gibi satın alınan elektrik, ısı, buhar veya elektrik kullanımından kaynaklanan emisyonlar olarak biliniyor.

'Acil ihtiyaç': Yapay zekanın çevresel etkilerinin yönetimi

Rapora göre, Amazon 2020'ye kıyasla 2023'te yüzde 182 ile en yüksek emisyon artışını kaydederken, onu yüzde 155 ile Microsoft, yüzde 145 ile Meta ve yüzde 138 ile Alphabet takip etti.

Bu şirketlerin üzerinde çalıştığı yapay zeka modellerine güç sağlayan veri merkezlerinin tüketimi de 2017'den 2023'e kadar bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak küresel enerji büyümesinden dört kat daha hızlı bir artış gösterdi.ITU'dan yapılan açıklamada, raporun "yapay zekanın çevresel etkilerini yönetmeye duyulan acil ihtiyacın altını çizdiği" belirtildi.

Euronews Next bu raporla ilgili olarak ilgili teknoloji şirketlerine ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.

Raporda ayrıca, değerlendirilen şirketlerin yarısının, daha erken olmasa da en az 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı taahhüt ettiği tespit edildi.

Bu eylemlere rağmen rapor, toplam emisyonların hâlâ arttığını, yani net-sıfır emisyon hedeflerinin "henüz gerçek dünya azaltımlarına dönüşmediğini" ortaya koyuyor.

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