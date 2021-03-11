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BM: Salgında 1.4 milyon planlanmamış gebelik yaşandı

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BM’nin üreme sağlığı kolu tarafından hazırlanan rapora göre, 112 milletten kadın salgının yarattığı koşullardan etkilendi.
BM: Salgında 1.4 milyon planlanmamış gebelik yaşandı

Birleşmiş Milletler (BM) araştırmasına göre, salgın süresince yaklaşık 12 milyon kadının doğum kontrol yöntemlerine erişememesi, dünya çapında 1.4 milyon planlanmamış gebeliğe yol açtı.

BM’nin üreme sağlığı kolu tarafından hazırlanan rapora göre, 112 milletten kadın salgının yarattığı koşullardan etkilendi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na (UNFPA) bağlı araştırmacılar, Covid-19 salgınının son 100 yılda en hızlı ilerleyen küresel sağlık krizi olduğunu belirtti. Bunun dünya çapında sağlık sistemlerine benzeri görülmemiş bir yük oluşturduğu ve bu sebeple kaynakların cinsel sağlık hizmetlerinden uzaklaştığı kaydedildi.

Buna ek olarak tecrit ya da virüs bulaşma korkusu da kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimini engelleyen faktörler oldu.

UNFPA Direktörü Dr. Natalia Kanem “Gebelikler pandemi veya herhangi bir krizde durmuyor. Kadınların hayat kurtarıcı doğum kontrollerine ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi olmasını sağlamalıyız” dedi.

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