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Boğaziçi protestoları ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu için bir öğrenci gözaltına alındı

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Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla Beyza Buldağ isimli üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı belirtildi.
Boğaziçi protestoları ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu için bir öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi protestolarına ilişkin “WhatsApp grubu kurma” iddiasıyla Beyza Buldağ isimli üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, sabah saatlerinde İzmir Buca'da gözaltına alındı. 

Öğrenci Sendikası ve Boğaziçi Dayanışması Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bir arkadaşımız bu sabah Boğaziçi protestoları ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu gerekçesiyle evinden gözaltına alındı. Nereye götürüldüğü bilgisine ulaşamıyoruz.

Öğrencilere karşı düşman hukuku işletiyorsunuz, bu uygulamalarınıza derhâl son verin!” İfadeleri kullanıldı.

Adalet İçin Hukukçular Platformu ise, “Beyza Buldağ'ın Buca' da karakolda tutulduğu ve İstanbul'a getirileceği bilgisine ulaşıldı.” Açıklamasını yaptı.

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