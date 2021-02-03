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Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, istifa etmeyi ‘asla düşünmediğini’ söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay atanan Prof. Dr. Bulu, bir aydan uzun süredir öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto ediliyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Prof. Dr. Bulu, “Asla istifayı düşünmüyorum” diyerek, ‘bu krizin altı ay içinde biteceğini öngördüğünü, öyle de olacağını’ ifade etti.

Bulu, Alçı’nın “Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik altı ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir altı ay geçer mi?” sorusuna, “Elbette böyle sert geçecek bir altı ay değil. Tansiyon düşecek ancak altı ay içinde kriz tamamen biter” yanıtını verdi.

‘DEVA’nın tepkisi geri adım attırdı’

Rektörün yaşananlara dair yorumları şöyle:

* (Oğuzhan Aygören’in rektör danışmanlığı görevini reddetmesi) Oğuzhan hocayla eski tanışıklığımız var Nagehan hanım. Aramızda hep ‘Birlikte ne yapabiliriz’ diye konuşurduk. Ben kendisini rektör danışmanlığına atadığımda başta her şey iyiydi ancak sonra mensubu olduğu DEVA Partisi’nden çok tepki geldi, o nedenle geri adım atmak zorunda kaldı.

LGTBİ kulübünün kapatılması

* (LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü’nün kapatılması) Nagehan hanım öncelikle şunu söyleyeyim: Burada LGBT kimliği hedef alınıyor gibi bir yaklaşım yok, Boğaziçi kurumsal olarak her kimliğe saygılıdır. Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım. Ancak bu üniversitede kulüpleşmek için önce aday kulüp statüsü alınıyor siz de biliyorsunuzdur, iki senelik bir izleme süresi oluyor. LGBT aday kulüptü, henüz kulüpleşmemişti.

(İki seneyi doldurup ne zaman kulüpleşecekti?) Açıkçası süre aşımı vardı, bizden önceki yönetim işi uzatmış, altı ay kadar önce dolmuş süre. Bu infiale yol açan serginin materyalleri LGBT kulüp odasından çıkınca, bir de üzerine PKK’yla ilgili bir materyal de yine aynı odada bulununca kulüp adaylığı iptal edildi. Öğrenciler bunun üzerine rektörlük binasını ablukaya aldılar.

Polisin yerleşkeye girmesi

* (1 Şubat’ta üniversite içinde ve dışında polis müdahalesi yaşanmıştı) İlk gün ne diyorsam aynısını demeye devam ediyorum Nagehan hanım. Bakın dün (önceki gün) daha önce olmayan bir şey oldu, rektörlük binasının tüm kapılarını tuttular. Benim dışarı çıkmamı engellemeye çalıştılar.”

(Neden çocuklarla görüşmeyi denemediniz?) Denedim, onlara ‘Aranızdan bir ekip seçin, gelin konuşalım’ dedim, kabul etmediler, benim onların yanına gitmemi istediler. Ancak çok kalabalıktı, bunu emniyet ve benim koruma polisim güvenlik açısından riskli buldu, ‘Sizi koruyamayız’ dediler. Sonuçta abluka bitmedi. Defalarca çağrı yapmamıza rağmen bitmedi. Ben eve gidemediğim için polisin müdahalesi şart oldu.

Kabe görseli bulunan sergi

* Bakın gösteri elbette yapılabilir, sergi düzenlenebilir ancak izinsiz olmaz. Bu sergi için hiçbir izin alınmamış. Üstelik bir gece önceden güvenlik görevlileri o resmi görüp uyarmışlar, öğrenciler ısrar etmiş.

‘Tecrübelerimi aktaracağım’

Prof. Dr. Bulu, bugün İstanbul’daki Teknofest etkinliğinde de soruları yanıtladı.

* Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum.

* Boğaziçi’nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi’ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum dört sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım.

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