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Boğazköy, Dikmen, Taşkent ve Güngör bölgelerinde elektrik kesintisi

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Boğazköy, Dikmen, Taşkent ve Güngör bölgelerinde elektrik kesintisi
Boğazköy, Dikmen, Taşkent ve Güngör bölgelerinde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Boğazköy, Dikmen ve Taşkent bölgelerine bugün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle elektriğin kesik olacağı bölgeler şunlar:

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, GKK. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale asker bölgesi, Dikmen köy içi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör taş ocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Krakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı”

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