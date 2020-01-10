Boğulmak üzere olan bir adamın imdadına Leonardo DiCaprio yetişti

Yolcu gemisinden düşen bir kişi DiCaprio sesini duyana kadar 11 saat okyanusta sağ kalmaya çalıştı

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Karayipler'de yüzerken boğulmak üzere olan bir adamın sesini tatil yaptığı tekneden duydu. DiCaprio, boğulmak zere olan adamı kurtardı.

Yeni yıla girmek üzere St.Barts Adaları'na giden DiCaprio yat tatili yaptı. Arkadaşlarıyla yattayken bir yolcu gemisinden düşen adamın yardım çığlıklarını duyan DiCaprio ve yattaki ekip boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya gitti.

USA Today'e konuşan kaynakların aktardığına göre gemiden düşen kişi 11 saat boyunca yardım gelmesini bekledi.