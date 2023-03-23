Tertemiz bir Lefkoşa için bölgesel temizlik çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tertemiz bir başkent için ana caddelerle sokakların temizliğini yapmanın yanı sıra yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan ve mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve/veya arazilerin temizliğini de yapmaya başlıyor.

Arazi sahiplerine çağrı

LTB Temizlik Şubesi, arsası ve/veya arazisi olan özel mülk sahiplerine bu arazileri temizleme çağrısı yaparken mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan ve Belediye ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve/veya arazilerin, Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak. Öte yandan, yurttaşlara arazilerini temizlemeleri için posta yolu ile bildirim yazısı da gönderiliyor.

Surlariçi temizliği tamamlanmış olup şuanda ana caddelerinin temizliklerine devam edilmekte. Önümüzdeki hafta ise bayram için tüm mezarlık temizlikleri ile fuar alanı ve bayram yerinin temizlikleri tamamlanacak.

LTB ekipleri Nisan ayı ortasından itibaren ise Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kumsal Marmara,Taşkınköy, Göçmenköy, Ortaköy, Metehan, Kızılbaş, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Dumlupınar, Haspolat ile Hamitköy bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam edecek.