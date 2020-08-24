Borsa İstanbul: Düğünde oynanır, borsada oynanmaz

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan videoda, borsanın bir 'oyun değil yatırım aracı' olduğu vurgulanarak "Düğünde oynanır, sokakta oynanır, bilgisayarda oynanır ama borsada oynanmaz" ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan videoda, borsanın bir 'oyun değil yatırım aracı' olduğu vurgulanarak "Düğünde oynanır, sokakta oynanır, bilgisayarda oynanır ama borsada oynanmaz" ifadelerine yer verildi.

Borsa İstabul özellikle küçük yatırımcılara yönelik sosyal medyadan bir uyarı/bilgilendirme videosu yayımladı.

Söz konusu videoda "Düğünde oynanır, sahada oynanır, bilgisayarda oynanır, evde oynanır, bahçede oynanır, sokakta oynanır ama borsada oynanmaz yatırım yapılır. Borsa bir oyun aracı değil yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur" denildi.