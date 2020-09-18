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Borsa İstanbul'da disiplin para cezası artırıldı

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Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilebilecek disiplin para cezası artırıldı
Borsa İstanbul'da disiplin para cezası artırıldı

Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilebilecek disiplin para cezası artırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan değişikliğe göre, ilgili kişiye verilebileek para cezası 5,000-50 bin TL'den 10 bin-5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Konu hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme şöyle;

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Para cezası: İlgiliye 10.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar para cezası verilmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“7) Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak.

8) Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak.”

“(3) Birinci fıkranın (c) bendinin yedinci ve sekizinci alt bendindeki fiilin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı 50.000 TL’den az olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İlgililer hakkında 52 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53 üncü maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir.”

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