Boşanma aşamasında olduğu eşi, mahrem görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştı: 'Ben değil o utansın'

“Burak Etiler ile komşuyduk. Ondan önce fazla erkek arkadaşım olmadı. Belki de ondan her şey toz pembeydi. 2 yıl çıktıktan sonra 8 Eylül 2018’de evlendik. İlk kavgamızı evlendikten 10 gün sonra anneme gitmek istediğim için ettik. ‘Yeni gelinin annesinde işi ne?’ diyerek beni evden kovdu. Sonra araya girdiler de barıştık. Beni kimseyle görüştürmezdi. Sosyal medya hesaplarımı kapattırdı. Şimdi anlıyorum, tüm bunlar pislikleri ortaya çıkmasın diyeymiş! 4 aylık evlilik boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Bir gün ablasıyla yazışmalarına şahit oldum. Borçları olduğunu, evlenirse takılardan gelecek altınlarla borcu kapatacağını ve iş kurabileceğini yazmış. Tek derdi paraymış. Nikahtan sonra takılar bozuldu. Bir güzellik merkezi açtı. Beni çalıştırıp para kazanmak istemiş.